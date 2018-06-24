Напад на табір ромів у Львові: є жертва і поранені

Пізно ввечері 23 червня група зловмисників напала на табір ромів на околиці Львова, у результаті – одна особа загинула, ще четверо травмовані.

– 23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності, – повідомляє обласна поліція.

Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані. На місці події поліцейські затримали семеро осіб, причетних до нападу.

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Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

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Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області