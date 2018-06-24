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Отримував погрози. У Херсоні підпалили будинок нардепа

У ніч проти 24 червня у Херсоні невідомі підпалили будинок народного депутата.

Про це повідомляє обласна поліція.

– Сьогодні вночі о 02.51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку. На місці події поліцейські встановили, пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України, – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, о 03.40 займання ліквідовано, ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 – Умисне знищення або пошкодження майна.

ЗМІ повідомили, що підпалили будинок нардепа від БПП Олександра Співаковського, а пізніше в ефірі 112 Україна депутат із тієї ж фракції Олексій Гончаренко підтвердив цю інформацію. Він також сказав, що за кілька днів до пожежі Співаковський отримував погрози.

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Нагадаємо, вчора, 23 червня, масштабна пожежа сталася на спиртовій базі в Збаражі Тернопільської області, було евакуйовано 350 людей.

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