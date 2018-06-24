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Смертельна ДТП під Києвом: легковик протаранив дві фури (18+)

Під Києвом біля Борисполя легковий автомобіль Toyota врізався у дві фури. Внаслідок аварії загинули дві людини.

Toyota вилетіла на зустрічну смугу і спочатку врізалася в першу вантажівку Volvo, а потім рикошетом влетіла у DAF, повідомляє dtp.kiev.ua.

Внаслідок ДТП загинули два пасажира Тoyota. Також у важкому стані госпіталізували водія легковика.

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На місці аварії працюють патрульні поліцейські. Правоохоронці опитують очевидців і встановлюють обставини інциденту.

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Смертельна ДТП під Києвом: легковик протаранив дві фури (18+) / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що одна людина загинула і 8 травмовано в ДТП на автодорозі Ковель-Жовква на Львівщині.

Фото: dtp.kiev.ua.

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