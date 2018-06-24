Близько опівночі в одному з кафе на Оболонській Набережній у Києві між його власником та компанією відвідувачів виник конфлік, який закінчився стріляниною.

У результаті конфлікту власник закладу застрелив з пістолета Макарова одного з відвідувачів, а іншого поранив, повідомляє столична поліція.

– Чоловіка, який стріляв, затримали. Він – уродженець іншої країни, 1958 р.н., раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Загиблий – уродженець Запорізької області, 1989 р.н., поранений – уродженець Донецька, 1987 р.н., – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, вилучений пістолет Макарова – бойовий, зі знищеними номерами.

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 115 – Умисне вбивство. Стрільцю загрожує до 5 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.







Стрілянина у Києві: власник кафе вбив відвідувача, іншого – поранив / 4 фотографии

Нещодавно на Печерську у Києві зі стріляниною пограбували чоловіка. Злодії зробили кілька неприцільних пострілів, побили його авто та відібрали сумку з грішми.

Фото: kyiv.npu.gov.ua