PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Стрілянина у Києві: власник кафе вбив відвідувача, іншого - поранив/

Стрілянина у Києві: власник кафе вбив відвідувача, іншого – поранив

Близько опівночі в одному з кафе на Оболонській Набережній у Києві між його власником та компанією відвідувачів виник конфлік, який закінчився стріляниною.

Стрілянина у Києві

У результаті конфлікту власник закладу застрелив з пістолета Макарова одного з відвідувачів, а іншого поранив, повідомляє столична поліція.

– Чоловіка, який стріляв, затримали. Він – уродженець іншої країни, 1958 р.н., раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Загиблий – уродженець Запорізької області, 1989 р.н., поранений – уродженець Донецька, 1987 р.н., – йдеться у повідомленні.

ЧитайтеСтрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень

За попередніми даними, вилучений пістолет Макарова – бойовий, зі знищеними номерами.

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 115 – Умисне вбивство. Стрільцю загрожує до 5 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

image image image image
Стрілянина у Києві: власник кафе вбив відвідувача, іншого – поранив / 4 фотографии

Нещодавно на Печерську у Києві зі стріляниною пограбували чоловіка. Злодії зробили кілька неприцільних пострілів, побили його авто та відібрали сумку з грішми.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Нацполіція
Напад на табір ромів у Львові: є жертва і поранені
метро в киеве
У Києві перекриють 4 станції метро – дата
Евакуйовано 700 осіб! У Києві повідомили про замінування ТРЦ
Дерево впало на авто
Поблизу Ради дерево впало на три авто, рух ускладнено
Напад на Київпастранс
Офіс Київпастрансу облили фарбою через нові тарифи
Хотіли подивитися на нутрощі: на Вінниччині вбили хлопця та випатрали його тіло (18+)
Скажена Газель: у Києві вантажівка ледь не збила дітей і влетіла в будинок
Яна Касьян
Катував і відкачав із тіла всю кров. Голлівудський режисер вбив дружину-українку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка