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У Харкові застрелили подружжя і поранили дитину

Поліція у Харкові упродовж кількох годин затримали підозрюваного у подвійному вбивстві.

Вбивство у Харкові

Про це повідомляє обласна поліція.

Тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їхню поранену 13-річну доньку  знайшла у квартирі сусідка.

За її життя зараз борються лікарі.

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Правоохоронці встановили, що перед цим люди бачили біля під’їзду будинку підозрілий автомобіль.

Саме це авто затримали біля станції метро Київська. В ньому була вогнепальна зброя.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 – Умисне вбивство.

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У Харкові застрелили подружжя і поранили дитину / 3 фотографии

Нагадаємо, сьогодні вночі власник кафе у Києві внаслідок конфлікту застрелив з пістолета Макарова одного з відвідувачів, а іншого поранив.

Фото: hk.npu.gov.ua

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