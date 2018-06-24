Поліція у Харкові упродовж кількох годин затримали підозрюваного у подвійному вбивстві.
Про це повідомляє обласна поліція.
Тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їхню поранену 13-річну доньку знайшла у квартирі сусідка.
За її життя зараз борються лікарі.
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Правоохоронці встановили, що перед цим люди бачили біля під’їзду будинку підозрілий автомобіль.
Саме це авто затримали біля станції метро Київська. В ньому була вогнепальна зброя.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 – Умисне вбивство.
У Харкові застрелили подружжя і поранили дитину / 3 фотографии
Нагадаємо, сьогодні вночі власник кафе у Києві внаслідок конфлікту застрелив з пістолета Макарова одного з відвідувачів, а іншого поранив.
Фото: hk.npu.gov.ua
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