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У Німеччині прогримів вибух у житловому будинку: десятки постраждалих

У місті Вупперталь (Німеччина) прогримів вибух у житловому будинку. Постраждало 25 осіб.

Детонація була настільки потужною, що вибуховою хвилею зруйновано горище будівлі і три верхніх поверхи, потім почалася пожежа, повідомляє АР.

Внаслідок вибуху постраждали 25 осіб, четверо з них госпіталізували до лікарень, іншим було надано медичну допомогу на місці інциденту.

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На даний момент пожежу ліквідовано, поліція з’ясовує, що спровокувало вибух у будинку.

Раніше Факти ICTV писали, що 5 людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.

Фото: Скрінфот з відео Isabelle Kurz.

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