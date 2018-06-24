У Німеччині прогримів вибух у житловому будинку: десятки постраждалих

У місті Вупперталь (Німеччина) прогримів вибух у житловому будинку. Постраждало 25 осіб.

Детонація була настільки потужною, що вибуховою хвилею зруйновано горище будівлі і три верхніх поверхи, потім почалася пожежа, повідомляє АР.

Внаслідок вибуху постраждали 25 осіб, четверо з них госпіталізували до лікарень, іншим було надано медичну допомогу на місці інциденту.

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На даний момент пожежу ліквідовано, поліція з’ясовує, що спровокувало вибух у будинку.

In der Nacht ist in #Wuppertal aus noch unbekannten Gründen ein Haus explodiert. Die #Feuerwehr ist immer noch dabei die Flammen zu löschen. pic.twitter.com/BHDhvzTKcH — Isabelle Kurz (@Isabelle_Kurz) 24 июня 2018 г.

Раніше Факти ICTV писали, що 5 людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.

Фото: Скрінфот з відео Isabelle Kurz.