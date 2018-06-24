Заблукали у печері: в Таїланді зникла футбольна команда та їх тренер

У Таїланді 11 футболістів і їх тренер пропали в печері Кхао Луанг. Рятувальна операція триває.

Співробітники парку знайшли мотоцикл та 11 велосипедів, які були залишені біля входу в печеру разом з рюкзаками, футбольними бутсами й іншим спортивним обладнанням, повідомляє Bangkok Post.

Представник місцевого футбольного клубу підтвердив, що ці речі належать 11 гравцям і тренеру їх команди.

Кілька свідків підтвердили, що бачили, як тренер і футболісти увійшли в печеру.

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Співробітники парку пройшли 3 кілометри вглиб печери, щоб знайти їх, але були незабаром були змушені припинити пошуки через сильний дощ.

Однак, прийнято рішення продовжити рятувальну операцію.

Печера розташована в національному заповіднику в населеному пункті Понг Пха і відома своїми сталактитами і сталагмітами. Щоб туристам потрапити всередину, їм потрібно перетнути невеличкий струмок. Коли вода в ньому піднімається, печеру закривають для відвідувачів.

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Фото: Chinnapat Chaimo ( Bangkok Post).