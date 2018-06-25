15 ножових: подробиці вбивства рома у Львові

Глава ромської організації розповів подробиці погрому у Львові.

– Зараз в лікарні Львова знаходиться потерпілий ром на ім’я Рач. У хлопця три ножових поранення спини і два – грудей. Він в шоковому стані, тому поговорити толком з ним не вдалося. Тим більше він ще не знав, що вбитий – його брат Давид. У 24-річного Давида нарахували п’ятнадцять ножових ран, – розповідає глава ромської організації Роми України. Терніпе Микола Юрченко, передає Обозреватель.

Мати з 10-річним сином вже виписали з лікарні, обидва вони були поранені: мати намагалася захистити свою дитину від нападників.

Роми приїхали до Львова з Закарпаття, з Ужгородського району.

– Це дуже бідні багатодітні сім’ї. Вони займалися сортуванням сміття, копали людям городи, здавали метал. Розповідають, що нападників було чоловік двадцять, вони налетіли на табір і без всяких розмов почали бити і колоти ножами людей, – говорить Юрченко.

Зараз постраждалих ромів охороняє поліція, їм дали тимчасовий притулок у Львові, потім збираються відправити додому, на Закарпатті.

Нагадаємо, 23 червня невідомі в масках розгромили табір ромів на околиці Львова. Через напад одна особа загинула, ще четверо зазнали поранень.

Нападниками виявилися представнии незареєстрованої неонацистської організації під назвою Твереза і зла молодь.

Фото: Скріншот з відео МВС України.