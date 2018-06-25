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Дружина отримала кулю у спину, в дочку стріляв тричі – чоловік “вибивав борг” у друга дитинства

У Харкові чоловік розстріляв сім’ю. Чоловік з дружиною загинули на місці, дитину з трьома пораненнями забралиу швидку. Зловмисник таким чином помстився за борг. Провину не заперечує.

Про це розповів глава Нацполіціі в Харківській області Олег Бех сайту міста Харків 057.ua.

Так, e поліцію зателефонувала жінка, яка побачила, що у сусідів з балкона стирчать закривавлені ноги дитини.

– На місце виїхав екіпаж, який на вулиці Академіка Павлова побачив, що в одній з кімнат лежить труп жінки, чоловіка і дитини. Дитина була ще притомна. Викликали “швидку”, яка надала їй допомогу. Її відвезли в дитячу обласну лікарню, – каже Бех.

У чоловіка було 4 кульових поранення, у жінки – близько 6. У дівчинки було 3 поранення: один у передпліччя і два – у тазостегновий суглоб.

Незабаром машину зловмисника знайшли за свідченнями очевидців і за допомогою плану Сирена. Чоловік заарештований.

У машині знайшли багато зброї, гільз, які збігалися з тими, що були на місці вбивства, а також 200 тис. доларів.

Підозрюваний з убитим дружили з дитинства. Нещодавно вони поїхали разом в Рівне, де посварилися і наступного дня о 10 вечора зловмисник приїхав додому до друга, де були ще мати і батько загиблих, виламав двері, залетів у приміщення, де побачив загиблого, і відразу ж його застрелив.

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Дружина отримала кулю у спину, в дочку стріляв тричі – чоловік “вибивав борг” у друга дитинства / 4 фотографии

За словами обвинуваченого, він не хотів вбивати дитину, потрапив в дівчинку випадково. Коли зловмисник побачив, що виконав все те, що хотів, він вибіг з квартири і намагався втекти.

Основний мотив, який він назвав – потерпілий мав 100 тисяч доларів, які не збирався віддавати.

Нагадаємо, у Києві сьогодні викрали людину. Оголошено план Перехоплення.

Фото і відеоНаціональна поліція

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