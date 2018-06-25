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Перебігав дорогу: під Запоріжжям депутат збив на смерть чоловіка

На трасі Сімферополь – Харків, за 20 км від Запоріжжя, вчора близько 21.50 сталася смертельна ДТП за участю депутата Запорізької облради Ярослава Гришина.

ДТП

Про це сам депутат повідомив у Facebook.

– Повертаючись додому з міста Бердянськ, разом зі своєю родиною – мамою та донькою – на трасі Сімферополь – Харків, не доїжджаючи близько 20 км до міста Запоріжжя, під колеса мого автомобіля кинувся чоловік, який перебігав трасу оголеним у забороненому місці та знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння, – розповів він.

Гришин також повідомив, що на місце ДТП відразу викликали швидку і поліцію, а потерпілому надали першу медичну допомогу.

– Постраждалого хлопця доставили в обласну лікарню. Молоду людину лікарям не вдалося врятувати. Співчуття близьким загиблого, – написав депутат.

Водночас, за його словами, сам він на момент аварії був тверезий, і це підтвердила експертиза.

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Нещодавно на Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.

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