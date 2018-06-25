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У Києві поліцейський попався на продажу амфетаміну

У Києві затримали співробітника патрульної поліції, який у позаслужбовий час розповсюджував психотропну речовину амфетамін.

У Києві поліцейський торгував амфетаміном

Рядовий патрульної поліції Києва в позаслужбовий час займався розповсюдженням психотропної речовини, повідомляє Нацполіція.

Про причетність поліцейського до протиправної діяльності стало відомо працівникам СБУ та НПУ. Силовики дізналися, що чоловік саме збирався продати велику кількість “товару”.

– 30-річного поліцейського затримали біля одного з торгових столичних центрів в Оболонському районі.

100 грам амфетаміну патрульний привіз клієнту на власному автомобілі, але збути не встиг, – йдеться у повідомленні.

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Поліцейському оголосили про підозру. Санкція  статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 до 12 років із конфіскацією майна.

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У Києві поліцейський попався на продажу амфетаміну / 4 фотографии

Раніше в Борисполі затримали наркокур’єра з партією кокаїну на суму близько $760 тисяч.

Фото: Нацполіція

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