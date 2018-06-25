У Києві викрали людину – оголошено план Перехоплення

У Києві 25 червня невідомі викрали сина фінансового аташе Посольства Лівії в Україні.

Про це повідомляє Insider з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

– 25 червня, о 12.05, у місті Києві, в районі будинку №62 по вулиці Тургенєвській, 2 невстановлених чоловіків скоїли напад на громадянина Республіки Лівія Абдусалама. Потерпілий 1992 р. н. є сином фінансового аташе Посольства Республіки Лівії, – йдеться в повідомленні.

Нападники застосували до нього фізичну силу, заштовхали в салон легкового автомобіля Volkswagen Golf з номерними знаками 369ВPG і поїхали в невідомому напрямку.

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Мотиви злочину з’ясовуються, правоохоронці оголосили план Перехоплення.

На місці злочину вони виявили паспорт громадянина Республіки Лівія на ім’я Абдусалама.

Зараз Шевченківським управлінням поліції вирішується питання про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей про подію за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нагадаємо, у Київській області поліцейські розшукують чоловіка і жінку, які викрали чотирьох дітей з притулку.

Фото: Insider.