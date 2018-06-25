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У Миколаєві 14-річна дівчинка втопилася на очах у батьків

У Миколаєві дівчина стрибнула з пірса для швартування яхт та зникла з поверхні води.

– Дівчинка відпочивала на березі річки з батьками та друзями. На пропозицію підлітка піти стрибнути з пірса відгукнулась, але повідомила, що не вміє плавати. Спочатку сіла край пірсу, але все ж таки відважилась та стрибнула у воду. Майже зразу дівчина пішла на дно. Люди, які бачили це на власні очі, зателефонували за екстреними номерами, – розповіли у прес-службі ДСНС України.

Тіло дитини виявив та підняв на поверхню водолаз. Човном загиблу транспортували на берег та передали медикам, які констатували смерть.

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Обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів, які також працювали на місці.

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У Миколаєві 14-річна дівчинка втопилася на очах у батьків / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Рокитнівському районі Рівненскої області близько опівдня під час туристичного походу втопилася 12-річна дівчинка.

Фото: ДСНС України.

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