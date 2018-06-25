PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У центрі Одеси вибухнуло авто - є постраждалий/

У центрі Одеси вибухнуло авто – є постраждалий

На перетині Троїцької вулиці та Олександрівського проспекту в Одесі пролунав вибух авто. Постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували.

Вибух в Одесі пролунав у ніч із 24 на 25 червня у Приморському районі, повідомляє поліція.

У результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який в той момент знаходився неподалік автівки.

Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

З метою встановлення повних обставин події на місці працюють поліцейські.

Читайте: Біля Дніпра авто знесло відбійник і врізалося у стовп: загинули три людини

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений у передній частині авто.

Думская повідомляє, що в результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми Самсон Андрій Бабенко. Його госпіталізували з осколковим пораненням ніг.

image image image
У центрі Одеси вибухнуло авто – є постраждалий / 3 фотографии

До слова, в результаті вибуху в житловому будинку в німецькому Вупперталі постраждало 25 осіб.

Фото: Поліція Одеської області

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Німеччині прогримів вибух у житловому будинку: десятки постраждалих
Вибух гранати
На Сумщині колишній військовий кинув гранату в будинок
Арабська жінка в авто
Заборону знято. Жінкам Саудівської Аравії дозволили водити авто
Вибух на стадіоні в Зімбабве: на президента скоєно замах
В Україні падають ціни на бензин
Дерево впало на авто
Поблизу Ради дерево впало на три авто, рух ускладнено
Злякатися не встиг! Батько врятував автогонщика з палаючої машини
Музика в дорогу: топ-100 треків для авто
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка