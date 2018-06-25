На перетині Троїцької вулиці та Олександрівського проспекту в Одесі пролунав вибух авто. Постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували.

Вибух в Одесі пролунав у ніч із 24 на 25 червня у Приморському районі, повідомляє поліція.

У результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який в той момент знаходився неподалік автівки.

Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

З метою встановлення повних обставин події на місці працюють поліцейські.

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Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений у передній частині авто.

Думская повідомляє, що в результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми Самсон Андрій Бабенко. Його госпіталізували з осколковим пораненням ніг.



Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція У центрі Одеси вибухнуло авто – є постраждалий / 3 фотографии

До слова, в результаті вибуху в житловому будинку в німецькому Вупперталі постраждало 25 осіб.

Фото: Поліція Одеської області