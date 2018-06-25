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Викраденого у Києві сина дипломата знайдено – поліція

Поліцейські знайшли викраденого раніше у Києві сина лівійського дипломата, у нього незначні пошкодження.

Співробітники поліції встановили місцезнаходження викраденого раніше невідомими у Шевченківському районі Києва чоловіка-іноземця і зараз з ним працюють оперативники.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції м.Києва Андрій Крищенко.

– Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз із ним працюють оперативники. Правоохоронці встановлюють осіб, які насильно посадили чоловіка в автомобіль, і мотиви скоєння злочину, – цитує Крищенка Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, близько полудня понеділка, 25 червня, двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка в автомобіль темного кольору і поїхали з місця події. У Києві ввели план Перехоплення.

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Пізніше в ефірі українського телеканалу радник глави МВС України, нардеп фракції Народний фронт Антон Геращенко фактично підтвердив викрадення сина лівійського дипломата.

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