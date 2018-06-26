ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів

У Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Сулеймана Стальського сталася ДТП за участю двох авто. Від потужного удару порушника закрутило на дорозі на 180 градусів.

Потужне зіткнення двох легкових автомобілів сталося в Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Сулеймана Стальського, повідомляє Київ оперативний.

– Водій, мабуть, сильно поспішав і об’їхав затор з авто, які очікували повороту наліво. Не пропустивши зустрічну, він почав поворот.

Водій зустрічного транспорту не встиг загальмувати. Від потужного удару порушника закрутило на 180 градусів, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Вишневому п’яний чоловік стріляв у підлітка

На відео видно, що машини сильно постраждали, проте люди вибралися з автомобілів самостійно.

Ми також писали про те, як на Рівненщині Mercedes на євробляхах влетів у маршрутку. У результаті ДТП загинули 4 людини, дев’ятеро отримали травми.

Відео: VIDEOPROBKI