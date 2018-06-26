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ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів

У Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Сулеймана Стальського сталася ДТП за участю двох авто. Від потужного удару порушника закрутило на дорозі на 180 градусів.

ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів

Потужне зіткнення двох легкових автомобілів сталося в Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Сулеймана Стальського, повідомляє Київ оперативний.

– Водій, мабуть, сильно поспішав і об’їхав затор з авто, які очікували повороту наліво. Не пропустивши зустрічну, він почав поворот.

Водій зустрічного транспорту не встиг загальмувати. Від потужного удару порушника закрутило на 180 градусів, – йдеться у повідомленні.

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На відео видно, що машини сильно постраждали, проте люди вибралися з автомобілів самостійно.

Ми також писали про те, як на Рівненщині Mercedes на євробляхах влетів у маршрутку. У результаті ДТП загинули 4 людини, дев’ятеро отримали травми.

Відео: VIDEOPROBKI

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