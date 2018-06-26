Наркоторгівля в Україні: ціни, механізм і покарання

Сьогодні, 26 червня, відзначається Міжнародний день боротьби із вживанням наркотиків та їх незаконним обігом. Наркоторгівля залишаеться однією із найгостріших соціальних проблем. Чому в Україні так легко дістати заборонені речовини, хто з цим бореться і, як ділки залишаються невидимими – у матеріалі Фактів ICTV.

Як працює нелегальний бізнес торгівлі наркотиками на вулицях столиці нам розповів інсайдер Влад (ім’я змінено. – Ред.), який раніше сам займався розповсюдженням заборонених речовин.

З чого все починається

– Все стандартно. Ти потрапляєш у компанію, в якій вживання наркотиків це норма. Для звичайного студента або просто молодої людини це досить дорого. Тому відразу виникає думка про торгівлю. Все, як й у звичайному бізнесі, потрібні: стартовий капітал, попит і постачальник, – розповідає Влад.

Для того, щоб спробувати наркотики не завжди потрібна ваша згода. Ні, насильно у вас ніхто нічого пхати не буде. Ви навіть можете не помітити, як щось опинеться у вас в роті.

Не беріть нічого з рук незнайомців

– Це трапилося випадково. Мені дали звичайну жуйку. Почавши її жувати, я відчула щось гірке. У той момент до мене підбіг товариш і змусив терміново виплюнути. Всередині була, якась таблетка. Якби я її проковтнула повністю, то хто знає, чим би це закінчилося, – розповідає Ольга про своє випадкове знайомство з наркотиками.

За словами Влада, запорука успіху – знайти спільну мову з усім кастами, скажімо на районі або місті, де збираєтесь промишляти. До таких можна віднести кримінальних авторитетів (старших), дрібних торговців (бариг), а також правоохоронців. Останні виконують роль, так званого, даху.

– Таке буває не рідко, так у Солом’янському районі Києва точно був один такий полісмен (прізвище відмовляється називати. – Ред.). Всі знали, кому він допомагає. Звичайно за певний відсоток. Тому баризі, швидше за все, взагалі нічого не загрожує, навіть якщо його зловлять, – розповідає наш інсайдер.

До слова, подібних випадків в Україні немало. Наприклад, на початку березня в Київській області СБУ викрила механізм реалізації наркотиків, організований працівниками одного з відділів кримінальної поліції.

– Двоє поліцейських за 4 тис. грн на місяць кришували мережу роздрібного збуту екстракційного опію. Зловмисники допомагали наркодилерам усувати конкурентів. У разі несплати данини поліцейські погрожували притягнути наркодилерів до кримінальної відповідальності, – повідомляє в прес-служба СБУ.





Наркоторгівля в Україні: ціни, механізм і покарання / 3 фотографии

– Щоб знайти клієнтів є різні способи, хтось в інтернеті викладає оголошення з прихованим підтекстом, хтось на стінах малює адреси Telegram-каналів. Однак, найпоширенішим є “сарафанне радіо”, – розповідає Влад.

Режим невидимки включений

– Є певні правила, якими всі користуються, незважаючи на те, що поліція про них знає. Листування тільки в закритих месенджерах, трубку брати виключно зі знайомих номерів, а передавати, бажано, без особистого контакту, – розповідає Влад, який кілька років поширював екстазі, але весь цей час залишався непомітним для правоохоронців.

Ви могли доставляти наркотики, навіть не здогадуючись про це

Винахідливості ділків можуть позаздрити досвідчені письменники детективів. Ви можете не вірити, але кожен з нас має можливість стати наркокурьером, навіть не здогадуючись про це. Не вірите? Тоді приклад. Торговець викликає таксі, але сам не сідає їхати. Йому просто терміново потрібно передати кросівки своїй подрузі, які вона забула напередодні. Дає замотану скотчем коробку, щоб таксист не поліз дивитися, що там всередині. А там згорнутий мотлох, серед якого знаходиться, щось точно цікавіше за звичайне спортивне взуття. Подібних прикладів безліч.

– Найнадійнішим способом передачі вважається закладка. Їх залишають у тих місця, куди звичайна людина навряд чи подивиться. Це крихітний пакуночок, який ховають від зайвих очей, і помітити сам факт такої передачі дуже важко, – розповідає інсайдер.

Порада: якщо навіть виявили щось подібне, то відразу викиньте!

Однак, в прес-службі ГУ НП у Київській області заявили, що це лише міф.

– Відділ протидії наркоторгівлі, тільки з початку 2018 року, відкрив 8 кримінальних справ по відношенню до таких закладчиків, – розповідають в прес-службі.

Більші поставки, особливо з-за кордону, торговці організовують за допомогою чорного інтернету. Є такий браузер Тор, який забезпечує ваш пристрій плаваючою IP-адресою. Це дозволяє повністю приховати ваше місцезнаходження.

– Так в Україні постачають екстазі, найчастіше з Нідерландів. Торговці всі операції проводять через браузер Тор, розплачуються криптовалютою, а доставляють товар звичайними поштовими службами. Ховають наркотики куди завгодно: дитячі іграшки, цукерки, сувеніри, тощо. Вигода приголомшлива. Якщо замовлення проводять на $1 тис., то вже в Україні він отримає в 10 разів більше, – розповідає наше джерело у СБУ.



Наркоторгівля в Україні: ціни, механізм і покарання / 2 фотографии

Дійсно, за словами нашого інсайдера Влада, вартість однієї таблетки становить 350 грн, але якщо вам вона потрібна терміново в суботу, то ціна може доходити до 500 грн. За вихідні, коли молодь хоче добре і приємно відпочити, таких єшок (сленгова назва таблетки екстазі. – Ред.) один барига може продати до 50 штук, а це близько 10 тис. грн чистого доходу.

Дістати щось “прикольне” досить легко. Заради експерименту вбиваємо стандартний запит у пошуковій системі, переходимо на перший же ліпший сайт. Цікаво, що сайт зареєстрований на російський домен. Далі нас переправляють на Telegram-канал, в якому за 4 хвилини домовляємося про покупку.





Наркоторгівля в Україні: ціни, механізм і покарання / 3 фотографии

Якщо ви вже вирішили, що все так легко і за короткий час можна заробити непогані гроші, то не поспішайте звільнятися зі своєї роботи. Правоохоронці мають свої козирі в рукаві, тому якщо попадетесь доведеться попрощатися з волею років на 8. А, якщо ви вступите в конфлікт зі своїми “колегами”, то частину, якщо не все здоров’я доведеться залишити в якомусь підворітті.

Увага! Факти ICTV нагадують, що за виготовлення, зберігання, розповсюдження та контрабанду наркотиків на вас чекає кримінальна відповідальність:

Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Позбавленням волі на строк від 3 до 8 років).

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (Позбавленням волі на строк від 3 до 8 років).

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк).

Про те, які бувають наслідки вживання наркотиків і про те, як правоохоронці пробивають стіну конфіденційності і затримують ділків – читайте у наступних матеріалах Фактів ICTV.

До слова, напередодні в Києві поліцейські затримали двох жінок циганської національності, у віці 29 і 50 років, які продавали наркозалежним людям опій ацетильований.

Фото: СБУ.

Євгенія Шапоренко