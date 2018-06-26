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Педофіл вийшов з в’язниці і зґвалтував 10-річну дівчинку

25 червня в одному з сіл Днепропетровсокй області затримали 28-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. Дитина перебуває у вкрай важкому стані.

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Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Близько 16.00 на лінію 102 чоловік повідомив про зґвалтування дочки. 10-річну дитину знайшли в кущах, роздягненою і в крові.

Патрульні відразу ж стали обстежувати найближчу територію разом з родичами дівчинки і опитувати місцевих жителів.

Один з екіпажів помітив підозрілого чоловіка, схожого за прикметами. Чоловік різко змінив напрямок руху, проте його все одно зупинили.

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На його тілі та одязі були сліди крові, а сам чоловік був з ознаками наркотичного сп’яніння. Пізніше дівчинка впізнала його, а місцеві також підтвердили, що бачили цього чоловіка неподалік від місця злочину.

З’ясувалося, що в 2010 році чоловіка вже судили за зґвалтування 10-річного хлопчика з використанням ножа. Цього року він вийшов на свободу.

– В даний час постраждала дівчинка перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. Під час зґвалтування цей покидьок завдав поранення дівчинці, – додав Аброськін.

Нагадаємо, на Прикарпатті військові зґвалтували дівчинку та зняли це на камеру.

Фото: Антикор.

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