Під Харковом авто на смерть збило пенсіонерку

У Харківській області Chevrolet на смерть збив 63-річну жінку.

У селищі Панютине (Харківська область) автомобіль Chevrolet на смерть збив 63-річну жінку, яка їхала на велосипеді, повідомляє прес-служба ГУНП у Харківській області.

Пенсіонерка померла в кареті швидкої допомоги.

– Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють усі обставини події, – йдеться у повідомленні.

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До слова, увечері 25 червня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, поблизу села Орлівка Сарненського району сталася моторошна ДТП.

Фото: прес-служба ГУНП у Харківській області

