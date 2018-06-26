Смертельна ДТП на Рівненщині: Mercedes на євробляхах влетів у маршрутку

Ввечері 25 червня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, поблизу села Орлівка Сарненського району сталася моторошна ДТП. Загинули 4 людини, 9 отримали травми.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Водій легкового автомобіля Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, який виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням Київ-Ковель.
У результаті зіткнення транспортні засоби відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися з автоцистерною.
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За даними поліції, троє людей загинули на місці, дев’ять дітей з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.
За словами головного лікаря Сарненської лікарні Василя Іванюка, в реанімації помер четвертий потерпілий, передає Еспресо.
Раніше Факти ICTV писали, що біля Борисполя легковий автомобільToyota врізався у дві фури. Внаслідок аварії загинули дві людини.
Фото, відео: rv.npu.gov.ua.