Тіло британського репера викинуло на берег океану

У Ріо-де-Жанейро знайшли мертвим британського репера-альбіноса Кенні Мукенді, який з квітня 2018 вважався зниклим без вісті.

Його тіло викинуло океаном на берег одного з пляжів у західній частині Ріо, пише Mirror.

Правоохоронці півтора місяці встановлювали особу загиблого, бо тіло довгий час пробуло у воді. Для впізнання потрібно проведення тесту ДНК.

Мукенді приїхав до Бразилії ще 4 грудня 2017 року з надією почати музичну кар’єру в Ріо-де-Жанейро. Там у нього почалася депресія після того, як він покинув Лондон. Репер зник 13 квітня у другій половині дня після того, як взяв таксі зі студії звукозапису і поїхав до океану. Платіж кредитною карткою на його рахунку зареєстрував транзакцію.

Незабаром після прибуття на місце він деактивував всі свої облікові записи в соціальних мережах і, як вважають детективи, стрибнув зі скелі в океан.

Нагадаємо, в Маямі був убитий американський репер Джасім Дуейн Онфре, більш відомий під своїм псевдонімом XXXTentacion.

Фото: Talenttalks