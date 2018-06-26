У Харкові чоловіка зарізали біля його квартири

Сьогодні вранці у центрі Харкова вбили чоловіка.

Сьогодні вранці у центрі Харкова невідомий зарізав чоловіка та залишив тіло біля його квартири, повідомляє прес-служба ГУНП у Харківській області.

Тіло 46-річного чоловіка знайшли сусіди. На ньому були ознаки насильницької смерті.

– На місці події був виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті у вигляді ножового поранення. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події за Кримінальним кодексом України, – йдеться у повідомленні.

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До слова, в одному з кафе на Оболонській Набережній у Києві між його власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, який закінчився стріляниною.