У Вишгороді п’яний чоловік стріляв у підлітка

У місті Вишгород Київської області п’яний чоловік стріляв із травматичної зброї у підлітка. Хлопця поранено, він у лікарні.
– Сьогодні близько опівдні у Вишгороді нетверезий чоловік спричинив дотичне поранення із пристрою для відстрілу гумових куль неповнолітньому хлопцеві, якого госпіталізовано, – повідомили УНН у прес-службі Патрульної поліції.
Це сталося біля місцевого стадіону.
Чоловіка затримали, відкрито кримінальне провадження за ст.296 – Хуліганство.
Перед цим деякі ЗМІ повідомляли, що винуватцем стрілянини є помічник нардепа, проте у поліції цю інформацію виданню не підтвердили і не спростували.Читайте: Стрілянина у коледжі Росії: невідомі на машинах обстріляли людей Стрілянина у центрі Києва: у чоловіка відібрали сумку з грішми Стрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень
Нагадаємо, 24 червня власник кафе у Києві внаслідок конфлікту застрелив з пістолета Макарова одного з відвідувачів, а іншого поранив.
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