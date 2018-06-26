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У Вишгороді п’яний чоловік стріляв у підлітка

У місті Вишгород Київської області п’яний чоловік стріляв із травматичної зброї у підлітка. Хлопця поранено, він у лікарні.

Пістолет

– Сьогодні близько опівдні у Вишгороді нетверезий чоловік спричинив дотичне поранення із пристрою для відстрілу гумових куль неповнолітньому хлопцеві, якого госпіталізовано, – повідомили УНН у прес-службі Патрульної поліції.

Це сталося біля місцевого стадіону.

Чоловіка затримали, відкрито кримінальне провадження за ст.296 – Хуліганство.

Перед цим деякі ЗМІ повідомляли, що винуватцем стрілянини є помічник нардепа, проте у поліції цю інформацію виданню не підтвердили і не спростували.

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Нагадаємо, 24 червня власник кафе у Києві внаслідок конфлікту застрелив з пістолета Макарова одного з відвідувачів, а іншого поранив.

Фото: pixabay.com

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