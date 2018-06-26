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В Амстердамі фургон протаранив будівлю газети та загорівся

В Амстердамі білий фургон врізався в будівлю газети De Telegraaf. Редакція заявляє про напад.

Автомобіль врізався в будівлю на великій швидкості, а потім загорівся повідомляється на сайті De Telegraaf.

В результаті були розбиті вікна будівлі, постраждалих або загиблих немає. Коли на місце прибула поліція, водія в фургоні не було.

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– Все свідчить про те, що це був напад. Ми не дозволимо нас залякати, – заявив головний редактор газети Пол Янсен.

Поліція розглядає інцидент як цілеспрямовану атаку. Водія фургона розшукують.

De Telegraaf – найбільша щоденна газета Нідерландів.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Вупперталь (Німеччина) прогримів вибух у житловому будинку. Постраждало 25 осіб.

Фото: .

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