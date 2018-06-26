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В Австрії пасажирський потяг зійшов з рейок: десятки постраждалих

В Австрії пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті інциденту постраждали 30 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані.

Інцидент стався біля міста Санкт-Пельтен, повідомляє Der Standard.

Два вагони поїзда зійшли з рейок. Всього в поїзді знаходилися 80 осіб, серед яких було багато дітей.

Читайте: У Німеччині прогримів вибух у житловому будинку: десятки постраждалих

В даний час на місці працюють рятувальники і співробітники поліції, які будуть намагатися встановити причину аварії.

Раніше Факти ICTV писали, що в Амстердамі білий фургон врізався в будівлю газети De Telegraaf. Редакція заявляє про напад.

Фото: Dreamstime.

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