Чоловік з букетом зізнався в любові і намагався зґвалтувати дівчину

У селищі під Києвом злодій вдерся до приватного будинку та грозився зґвалтувати та вбити власницю оселі.

У селищі під Києвом злодій з квітами заліз у приватний будинок та кілька годин грозився зґвалтувати та вбити власницю оселі, а інколи й зізнавався у коханні, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Коли злочинець увірвався до оселі, жінка мало не померла від жаху.

– Відкриваю очі, а на мене сиплються пелюстки троянд, рука невідомого викладає на мені бутони, я дуже злякалася, не могла говорити. Молодик загадково усміхався і я не могла зрозуміти, чи це все реально, – розповіла власниця оселі Ольга.

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Незнайомець влігся поруч з жінкою на ліжку та зізнався, що мусить її вбити, а перед смертю ґвалтуватиме.

Ольга зібрала волю в кулак та продовжувала просто говорити з незнайомцем. Психологом для злодія жінка пробула близько 4 годин, після чого молодик вкрав гроші та втік.

До слова, на Прикарпатті пенсіонер задушив свою цивільну дружину під час сварки. Непорозуміння у подружжя виникли через Надію Савченко.