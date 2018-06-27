Масове отруєння у Вінницькій області: 62 випускника потрапили в лікарню

У Вінницькій області внаслідок харчових отруєнь після святкування шкільних випускних вечорів госпіталізовані 62 людини.

62 людини з ознаками гострої кишкової інфекції, серед яких – 23 дітей госпіталізовано, повідомляє УНІАН.

Інцидент стався після святкування випускних вечорів у селах Бондурівка і Стратіївка Чечельницького району.

Святкові вечері проводилися в приміщенні сільського будинку культури та приміщенні школи.

Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялися і готувалися у кафе Вербка (с. Вербка Чечельницького району. – Ред.) І доставлялися в місця проведення заходів приватним транспортом власника кафе, без холодильного обладнання.

Працівники кафе були допущені до роботи без медичного огляду в повному обсязі, технологічного, холодового інвентарю недостатньо, приміщення потребують ремонту. Дослідження питної води, на якій готувалися страви, відсутні.

Бактеріологічні лабораторні дослідження тривають. До адміністративної відповідальності притягнуто власницю кафе і директора Стратіевского навчально-виховного комплексу.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області госпіталізовано шістьох дітей 6-11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району.