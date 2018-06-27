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На Полтавщині злочинець втік із зали суду – оголошено план Перехоплення

Поліція розшукує особливо небезпечного ймовірно озброєного злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду.

– Розшукуваний – 40-річний Суржан Віталій Олександрович, засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (Бандитизм), 187 (Розбій), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (Незаконне поводження зі зброєю) КК України, – зазначили у прес-службі ГУ НП у  Полтавській області.

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За попередньою інформацією, засуджений може пересуватися на автомобілі марки Ауді А6 сріблястого кольору (Кузов універсал. – Ред.) на номерах прибалтійської республіки. При собі може мати зброю.

У Полтавському регіоні вже введено в дію оперативний план. На розшук злочинця орієнтовано весь особовий склад поліції області.

Раніше Факти ICTV писали, що співробітники СБУ попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів.

Фото: ГУ НП у  Полтавській області.

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