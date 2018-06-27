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На Прикарпатті пенсіонер задушив дружину через Надію Савченко

На Прикарпатті пенсіонер задушив свою цивільну дружину під час сварки. Непорозуміння у подружжя виникли через Надію Савченко.

Подружжя пили чай та дивилися передачу про Надію Савченко, пише місцеве видання Курс.

Чоловік сказав, що Савченко не викликає в нього довіри. У відповідь жінка звинуватила його у відсутності патріотизму та назвала москалем, нагадавши, що його мати є росіянкою за національністю. Під час сварки жінка плюнула чоловікові в обличчя. Той її вдарив, схопив мотузку і почав душити.

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Коли зрозумів, що жінка не дихає, намагався повернути її до життя штучним диханням. Коли це не допомогло, виніс її тіло в окрему кімнату та накрив килимком. Після цього відключив телефон убитої.

За кілька днів до помешкання прийшла сусідка. Обвинувачений їй сказав, що його співмешканка втопила телефон, а сама поїхала в лікарню. Сусідка почала звертатися в медичні заклади і, коли не знайшла там жінки, повідомила про її зникнення у поліцію. До будинку навідалися правоохоронці і вбивця показав їм труп.

Долинський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до 7 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Харкова невідомий зарізав чоловіка та залишив тіло біля його квартири.

Фото: Dreamstime.

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