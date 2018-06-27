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Намагалися підірвати поліцейського: у Житомирській області затримали банду

На Житомирщині затримали учасників злочинної групи, яких підозрюють у замаху на поліцейського.

Затримання

На Житомирщині затримали учасників злочинної групи, які прикріпили до автомобіля працівника поліції саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням, повідомляє прес-служба ГУНП у Житомирській області.

Поліцейські затримали п’ятьох учасників групи, які вчиняли тяжкі злочини.

– Зловмисники діяли зухвало, проникаючи до приміщень громадян вночі. Зв’язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київщини, Житомирщини та Вінниччині. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами та іншими цінностями, – йдеться у повідомленні.

Після затримання частини злочинного угрупування працівникам поліції почали надходити погрози.

– Декілька днів тому ці погрози перейшли в реальну ситуацію. Залишок цієї злочинної групи прийняв рішення вчинити вбивство працівника поліції. Замінували його автомобіль саморобним вибуховим пристроєм. І тільки за волею долі цей працівник не загинув, – розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

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За фактом вчиненого замаху на вбивство працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

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Намагалися підірвати поліцейського: у Житомирській області затримали банду / 3 фотографии

До слова, у місті Вишневому Київської області п’яний чоловік стріляв із травматичної зброї у підлітка.

Фото: прес-служба ГУНП у Житомирській області

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