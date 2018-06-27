PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Очевидці зняли на відео, як з палаючого літака вибрався підліток/

Очевидці зняли на відео, як з палаючого літака вибрався підліток

В американському штаті Детройт підліток дивом вижив після авіакатастрофи, у якій загинули його батьки.

У результаті аварії загинули 54-річний Грег Боаз і 48-річна Джулі Боаз. Також на борту знаходився їхній 17-річний син Пейтон, який дивом вижив під час катастрофи і навіть зміг самостійно вибратися з-під уламків.

Очевидці зняли цей шокуючий момент на відео, повідомляє Mirror.

На кадрах видно, як охоплений полум’ям літак звалився поряд із будинками. Із салону швидко вибирається підліток і біжить за допомогою.

Читайте: В Австрії пасажирський потяг зійшов з рейок: десятки постраждалих

На місце прибула швидка допомога, яка відвезла Пейтона до лікарні. У юнака сильні опіки, зараз він знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, в США двоє людей загинули через аварію літака часів Другої світової війни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка