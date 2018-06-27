Очевидці зняли на відео, як з палаючого літака вибрався підліток

В американському штаті Детройт підліток дивом вижив після авіакатастрофи, у якій загинули його батьки.

У результаті аварії загинули 54-річний Грег Боаз і 48-річна Джулі Боаз. Також на борту знаходився їхній 17-річний син Пейтон, який дивом вижив під час катастрофи і навіть зміг самостійно вибратися з-під уламків.

Очевидці зняли цей шокуючий момент на відео, повідомляє Mirror.

На кадрах видно, як охоплений полум’ям літак звалився поряд із будинками. Із салону швидко вибирається підліток і біжить за допомогою.

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На місце прибула швидка допомога, яка відвезла Пейтона до лікарні. У юнака сильні опіки, зараз він знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, в США двоє людей загинули через аварію літака часів Другої світової війни.