Рухнули сходи: у Польщі загинув український будівельник

У Вроцлаві (Польща) загинув 46-річний український будівельник.

Трагедія сталася на будівельному майданчику у Вроцлаві, де споруджують офісний комплекс, повідомляє Польське радіо.

На робітника з України впали конструктивні елементи сходів. Щоб витягнути його, пожежники використали підйомний кран, їм допомагали поліціянти і робітники, вся операція тривала дві години.

– Проте, на жаль, 46-річного чоловіка не вдалося врятувати, він помер від отриманих травм, – повідомив речник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк.

Поки що, невідомо, чому сходи завалилися. Справу вивчає поліція і прокуратура. На місце трагедії прибули також інспектори Державної інспекції праці. Роботу на будівельному майданчику припинено.

Раніше Факти ICTV псиали, що у Польщі під час посадки розбився український легкомоторний літак. Три людини отримали травми.

Фото: Dreamstime.