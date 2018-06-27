Тіло відлетіло у вітрину магазина! У Кривому Розі чоловік збив двох жінок (18+)

У Кривому Розі водій Nissan збив двох жінок. Від отриманих травм вони загинули на місці.
У результаті зіткнення тіло однієї жінки відлетіло у вітрину магазину, а другій жертві відірвало кінцівки.
Водій не тільки не постраждав, але навіть спробував втекти з місця злочину. Але не зміг – він виявився занадто п’яним.
Чоловіка затримали і відправили на експертизу. Результати шокують, у крові майже смертельна доза алкоголю – 3 проміле. Це на секундочку фактично пляшка горілки!
Йому загрожує до 10 років в’язниці.
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До речі, у Харківській області Chevrolet на смерть збив 63-річну жінку.
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