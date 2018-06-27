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У Херсоні бізнесмен замовив вбивство колишнього компаньйона

Співробітники СБУ попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів.

– Комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки. Бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для підбору виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна, – розповіли у прес-службі СБУ.

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На підставі рішення суду зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Вишневому Київської області п’яний чоловік стріляв із травматичної зброї у підлітка. Хлопця поранено, він у лікарні.

Фото: СБУ.

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