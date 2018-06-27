В Індії розбився російський винищувач

Сьогодні в індійському штаті Махараштра розбився винищувач Су-30МКІ, переданий Росією у рамках $12-міліардного контракту.
Як повідомляє The Times of India, інцидент стався під час випробування перед передачею літака Військово-повітряним силам Індії.
При цьому, за наявними даними, обидва пілоти встигли катапультуватися.
Як зазначається, це вже як мінімум восьмий Су-30МКІ, що розбився в Індії з часу прийняття цього літака на озброєння ВПС країни.
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До речі, в американському штаті Детройт підліток дивом вижив після авіакатастрофи, у якій загинули його батьки.
ВІДЕО, ФОТО: News Hookah
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