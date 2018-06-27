Загострення на Донбасі: загинули троє українських військових

Поблизу прифронтової Богданівки Донецької області внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинули троє українських військових.

– Наші позиції біля Богданівки бойовики російських окупаційних військ випробовували на міць 122-міліметровими артилерійськими снарядами. Внаслідок ворожого обстрілу три українських військовослужбовці отримали порання несумісні із життям, – повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Унаслідок боїв поблизу Водяного один військовий дістав поранення.

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На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали позиції українських військових в районах населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка. Там бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.

Раніше Факти ICTV писали, що минулої доби бойовики 30 разів прицільно обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. 11 разів відкривали вогонь із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані. Внаслідок активних бойових дій один боєць загинув, двох поранено.

Фото: штаб Операції Об’єднаних сил.