Лобове зіткнення у Запорізькій області: постраждало семеро осіб

Водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим транспортним засобом. Внаслідок аварії травми отримали семеро осіб.

– Між селами Нове та Кирпичне Мелітопольського району, водій автомобіля Daewoo Lanos, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем Мercedes Vito, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Запорізькій області.

Внаслідок аварії постраждало семеро осіб. Водій автомобіля Daewoo, 1998 року народження, та його пасажир 1979 року народження в тяжкому стані госпіталізовані до місцевої лікарні. П’ятьом пасажирам автомобіля Мercedes надана медична допомога, госпіталізація не знадобилась.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області у результаті потрійного зіткнення автомобілів постраждали шестеро людей, серед яких двоє іноземних громадян.

Фото: ГУ НП у Запорізькій області.