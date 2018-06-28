Отруєння в готелі біля Буковеля: п’ятеро дітей госпіталізували

У готелі біля курорту Буковель отруїлося шестеро туристів, серед яких п’ятеро – діти.

Про це повідомляє Управління Держпродспоживслужби, передає Курс.

Інцидент стався в готельному комплексі Парламент в селі Яблуниця Яремчанської міської ради.

В усіх хворих встановлено попередній діагноз гострий гастроентероколіт. Стан хворих розцінювався як задовільний, легкого ступеня важкості.

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Харчоблок не відповідає вимогам щодо харчування великих груп дітей. Впродовж трьох років цей заклад не перевірявся. В закладі відсутній дозвіл на спецводокористування та результати лабораторних досліджень якості питної води.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області внаслідок харчових отруєнь після святкування шкільних випускних вечорів госпіталізовані 62 людини.

Фото: Dreamstime.