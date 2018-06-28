PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Отруєння в готелі біля Буковеля: п'ятеро дітей госпіталізували/

Отруєння в готелі біля Буковеля: п’ятеро дітей госпіталізували

У готелі біля курорту Буковель отруїлося шестеро туристів, серед яких п’ятеро – діти.

Про це повідомляє Управління Держпродспоживслужби, передає Курс.

Інцидент стався в готельному комплексі Парламент в селі Яблуниця Яремчанської міської ради.

В усіх хворих встановлено попередній діагноз гострий гастроентероколіт. Стан хворих розцінювався як задовільний, легкого ступеня важкості.

Читайте: Отруєння у таборі під Львовом – 6 дітей забрала швидка

Харчоблок не відповідає вимогам щодо харчування великих груп дітей. Впродовж трьох років цей заклад не перевірявся. В закладі відсутній дозвіл на спецводокористування та результати лабораторних досліджень якості питної води.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області внаслідок харчових отруєнь після святкування шкільних випускних вечорів госпіталізовані 62 людини.

Фото: Dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Масове отруєння у Вінницькій області: 62 випускника потрапили в лікарню
Топ-5 літніх хвороб
Жар, параліч і смерть. Топ-5 літніх хвороб: симптоми та лікування (ІНФОГРАФІКА)
Отруєння дитини
Отруєння у таборі під Львовом – 6 дітей забрала швидка
У Харкові 13-річна дівчинка напилася пігулок для схуднення і потрапила у реанімацію
На Запоріжжі у санаторії отруїлися 30 дітей
Гриби
На Луганщині 8-річна дитина з’їла гриби та померла
полотенца на кухню
Вчені назвали головну небезпеку кухонних рушників
Отруєння
У США 200 людей отруїлися салатом, п’ятеро загинули
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка