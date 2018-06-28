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Потрійна ДТП під Львовом: 6 постраждалих, серед них посол Швейцарії

У Львівській області у результаті потрійного зіткнення автомобілів постраждали шестеро людей, серед яких двоє іноземних громадян.

Аварія сталася вчора ввечері на автодорозі Київ-Чоп біля села Дідилів Кам’янка-Бузького району, передає УНІАН.

– 55-річний громадянин Швейцарії, керуючи автомобілем Volvo СХ60, рухаючись з Києва у напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Т4 під керуванням жителя Львівської області та автомобілем Chery, за кермом якого перебував львів’янин, – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, у потрійну ДТП у Львівській області потрапив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Гійом Шойрер (Guillaume Scheurer) з дружиною.

Всі постраждалі були госпіталізовані у лікарню.

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До речі, у Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Сулеймана Стальського сталася ДТП за участю двох авто. Від потужного удару порушника закрутило на дорозі на 180 градусів.

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