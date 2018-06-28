У Криму петербурзький дитячий тренер зґвалтував підопічну

Петербурзький дитячий тренер з ковзанярського спорту згвалтував ученицю четвертого класу.
Заяву в поліцію принесла мати однієї з підопічних спортсмена, пише Обозреватель.
Жінка запевняє, що 55-річний співробітник школи-інтернату №357 Олімпійські надії Приморського району поглумився над її донькою 2008 року народження.
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18 червня чоловік спокусив дівчинку в окремому будиночку дитячого табору у кримському селі Новоотрадне Ленінського району. Підозрюваний затриманий.
Раніше Факти ICTV писали, що в Канзасі (США) 48-річного чоловіка затримали за те, що він хотів купити 11-річну дівчинку за $250 і вступити з нею у статевий зв’язок.
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