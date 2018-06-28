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У Криму зарізали сім’ю кримських татар

У селі Давидівка, що під Сімферополем, зарізали сім’ю кримських татар – 33-річну матір та 8-річного сина.

– Жінка померла на місці, дитину відвезли в лікарню, але не змогли врятувати. Вбивця ходив по вулиці, заходив у двори і відкриті двері. Цю сім’ю зарізав їх же кухонним ножем. Після цього розбив скло на машині по цій же вулиці і залишив свої криваві відбитки на дверній ручці сусіднього будинку, – повідомляє журналіст Шевкет Наматуллаєв.

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У соцмережах повідомляють, що вбивця спійманий. Двоє дітей в цій сім’ї залишилися без матері.

Раніше Факти ICTV писали, що  в Індії молодий уболівальник наклав на себе руки після поразки збірної Аргентини.

Фото: Dreamstime.

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