У США в редакції газети сталася стрілянина – є загиблі

У місті Аннаполіс (штат Меріленд,США) у редакції газети The Capital сталася стрілянина. У ЗМІ з’явилася інформація про декількох загиблих.

Кілька людей були поранені унаслідок стрілянини, повідомляє AP з посиланням на The Baltimore Sun, яка є власницею видання.

Кількість поранених не уточнюється, також не повідомляється, чи є жертви унаслідок стрілянини.

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За інформацією Daily Mail, загинули четверо людей. Ще 20 отримали поранення. Серед загиблих – працівник видання Джон МакНамара. Він був редактором Bowie Blade-News.

Журналіст газети The Capital Філ Девіс розповів в Twitter, що злочинець відкрив вогонь по його товаришам по службі через скляні двері офісу.

– Ніщо не може бути гірше, ніж сидячи під столом чути, як в людей стріляють, а потім злочинець перезаряджати зброю, – написав він.

Раніше Факти ICTV писали, що в Амстердамі білий фургон врізався в будівлю газети De Telegraaf. Редакція заявляє про напад.

Фото: Vanguardia