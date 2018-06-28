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В Індії розбився пасажирський літак: є жертви

В Індії робився невеликий приватний пасажирський літак Beechcraft C 90 в густонаселеному індійському мегаполісі Мумбаї. Внаслідок катастрофи загинули п’ятеро людей.

Серед загиблих чотири члени екіпажу й один місцевий житель, повідомляє телеканал NDTV.

Трагедія сталася близько 13.00 за місцевим часом. Літак вилетів із аеропорту Джуху і виконував випробувальний політ.

Читайте: Екстрена посадка літака з палаючим двигуном у Новій Зеландії

На борту перебували два пілоти та два інженери-технологи.

Раніше Факти ICTV писали, що в американському штаті Детройт підліток дивом вижив після авіакатастрофи, у якій загинули його батьки.

Відео: Q&A News

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