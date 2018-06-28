Відомого блогера вбили через конфлікт в інтернеті

В Японії вбили відомого блогера Кенітіро Окамото. Він став знаменитим під псевдонімом Hagex.
Подія трапилася після того, як блогер прочитав лекцію про інтернет-троллінг.
Про це повідомляє ВВС.
41-річного блогера вбили у туалеті 24 червня. Нападник завдав Окамото кілька поранень ножем і втік на велосипеді.
Уже через день вбивця добровільно прийшов у поліцію. Ним виявився 42-річний безробітний Хідеміцу Мацумото. За словами вбивці, він конфліктував з блогером в інтернеті.
Hagex писав в особистому блозі про небезпеки троллінгу в інтернеті. Окамото також був відомий як експерт з кібербезпеки.
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До речі, на Прикарпатті пенсіонер задушив дружину через Надію Савченко.
ФОТО: Getty Images
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