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Відомого блогера вбили через конфлікт в інтернеті

В Японії вбили відомого блогера Кенітіро Окамото. Він став знаменитим під псевдонімом Hagex.

Подія трапилася після того, як блогер прочитав лекцію про інтернет-троллінг.

Про це повідомляє ВВС.

41-річного блогера вбили у туалеті 24 червня. Нападник завдав Окамото кілька поранень ножем і втік на велосипеді.

Уже через день вбивця добровільно прийшов у поліцію. Ним виявився 42-річний безробітний Хідеміцу Мацумото. За словами вбивці, він конфліктував з блогером в інтернеті.

Hagex писав в особистому блозі про небезпеки троллінгу в інтернеті. Окамото також був відомий як експерт з кібербезпеки.

Читайте: Тіло відлетіло у вітрину магазина! У Кривому Розі чоловік збив двох жінок (18+)

До речі, на Прикарпатті пенсіонер задушив дружину через Надію Савченко.

ФОТО: Getty Images

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