Пили кров і їли серця курчат. Медсестра з Британії “лікувала” нігерійок проституцією

У Великій Британії медсестру Жозефіну Іяму використовувала магію “вуду” для перевезення нігерійських повій у Європу.

53-річна медсестра Жозефіна Іяму лякала чорною магією дівчат із Нігерії, щоб їх легше було продавати в сексуальне рабство.

Разом із тим, вона керувала міжнародною мережею по боротьбі з торгівлею людьми, пише The Daily Mail.

У ході ритуалу дівчата пили кров і їли серця курчат, яких спершу повинні були вбити голими руками.

Жертви були готовими на це після того, як жінка обіцяла їм шикарне життя в Європі та високу зарплату за проституцію.

Читайте: Футболісти збірної Мексики розважилися з 30 повіями

За кожну дівчину з Нігерії Жозефіна Іяму отримувала до €38 тис.

Отримані від секс-торгівлі гроші жінка витрачала на подорожі Європою та дороге дизайнерське взуття.

До цього жінка 37 днів працювала медсестрою у лікарнях Південно-Східного Лондона.

До слова, на оголошення вердикту присяжні витратили 11 годин. Остаточний вирок суд винесе 4 липня.

Ми також писали про те, чоловік підпалив автомобіль екстрасенса після слів про те, що розшукуваного родича вже немає у живих.

Фото: Pixabay