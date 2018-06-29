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Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків: авто “намотало” на відбійник (18+)

На трасі Київ-Харків автомобіль Daewoo влетів у відбійник. У результаті жахливої ДТП загинув пасажир, водій у лікарні.

ДТП Київ-Харків

Жахлива смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Харків, повідомляє Київ оперативний.

– Автомобіль Daewoo просто намотало на відбійник. У результаті аварії загинув пасажир, а водія у важкому стані доправлено до лікарні, – йдеться у повідомленні.

Причини аварії з’ясовуються.

Читайте: Потрійна ДТП під Львовом: 6 постраждалих, серед них посол Швейцарії

Раніше повідомлялося, що в Житомирі біля продуктового магазину поранили ножем офіцера Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Фото: Київ оперативний

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