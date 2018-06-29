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У Румунії перекинувся автобус з українцями – постраждали діти

У Румунії перекинувся автобус, в якому, за попередніми даними, знаходилися 60 українців.

У Румунії в окрузі Констанца перекинувся автобус, в якому, за попередньою інформацією, знаходилися 60 громадян України, повідомляє Miscarea De Rezistenta.

У результаті ДТП постраждали троє дітей. На місце події прибули 15 машин швидкої допомоги, екіпажів рятувальників і спецавтомобілів.

Пасажирів автобуса, яким не знадобилася госпіталізація, відправили в будинок культури імені Михайла Коґельничану.

Читайте: Лобове зіткнення у Запорізькій області: постраждало семеро осіб

До слова, на трасі Київ-Харків автомобіль Daewoo влетів у відбійник. У результаті жахливої ​​ДТП загинув пасажир, водій у лікарні.

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