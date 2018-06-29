У Житомирі поранили ножем заступника командира Десантно-штурмових військ ЗСУ

У Житомирі на перехресті вулиць Київської та Східної невідомі завдали ножове поранення заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ полковнику Павлу Щербаню. Військовий перебуває у госпіталі.

Інцидент стався ввечері 27 червня, повідомляє Житомир.info з посиланням на очевидців.

– О 23.50 в Житомирі на перехресті вулиць Київської та Східної при виході з продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмового війська ЗС України полковник Щербань. Наразі військовий знаходиться у шпиталі, стан стабільно тяжкий, – йдеться у повідомленні.

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Інформацію підтвердили також у прес-службі ГУ Нацполіції у Житомирській області.

– Близько 7 ранку 28 червня з медичного закладу надійшло повідомлення про госпіталізацію військовослужбовця із ножовим пораненням черевної порожнини. Нині поліція проводить необхідні слідчо-розшукові заходи направлені на встановлення обставин події. Попередньо правова кваліфікація ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне, тяжке тілесне ушкодження), – розповіли в поліції.

Раніше на Житомирщині затримали банду, що намагалася за допомогою саморобної вибухівки підірвати авто працівника поліції.

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