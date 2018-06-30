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ДТП у Києві: на мокрій дорозі авто розірвало на частини

30 червня в Києві на Голосіївському проспекті автомобіль у ДТП розірвало на частини.

дтп

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Audi 100 рухалася з боку Деміївської площі по Голосіївському проспекту в бік Одеської площі. З невідомої причини машина виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в стовп, потім знесла огорожу і дерево.

Після цього авто відкинуло на протилежний бік дороги, а потім знову на зустрічну смугу. Частини автомобіля і забору розкидало по проїжджій частині та зеленій зоні.

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В ДТП постраждав водій, його у важкому стані доставили в лікарню. У нього відкрита черепно-мозкова травма і пошкоджений хребет.

На місці працює поліція, причини аварії з’ясовуються.

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ДТП у Києві: на мокрій дорозі авто розірвало на частини / 7 фотографий

Раніше у Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Сулеймана Стальського сталася ДТП за участю двох авто. Від потужного удару порушника закрутило на дорозі на 180 градусів.

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