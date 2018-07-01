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На Рівненщині автобус з півсотнею пасажирів злетів у кювет, є постраждалі

У Дубенському районі Рівненської області сьогодні перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилися 53 людини.

– 39-річний киянин, керуючи автобусом Mercedes, рухаючись із міста Яремче у напрямку столиці поблизу села Птича Дубенського району не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та злетів у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Рівненській області.

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Унаслідок ДТП семеро пасажирів віком від 32-х до 49-ти років травмувалися та були госпіталізовані.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

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На Рівненщині автобус з півсотнею пасажирів злетів у кювет, є постраждалі / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві на Голосіївському проспекті автомобіль у ДТП розірвало на частини.

Фото та відео: ГУ НП у Рівненській області.

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